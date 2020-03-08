دعا عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إلى إقامة المقابلات الرياضية دون حضور الجماهير في الملاعب، في حال اقتضت الضرورة ذلك، أمام "خطر" فيروس كورونا.



وحرص رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدي للوباء، داعيا إلى "مزيد من اليقظة"، على مستوى كل القطاعات، بما في ذلك قطاع الرياضة، على اعتبار أن الملاعب تكون قِبلة للعديد من المشجعين، ما يمكن أن يتسبب في انتشار الفيروس بين الأشخاص.

وحرص الرئيس تبون، مثلما جاء في برقية وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، على تبيلغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم وكذلك لرجال الأمن والحماية المدنية "على ما يبذلوه جميعا من جهد للتصدي للوباء"، مضيفا "عند الإقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات في ملاعب مغلقة."



ولم يفوّت الرئيس تبون الفرصة ليطلب من وزير الشباب والرياضة "السهر على الإنتهاء من إنجاز ملاعب كل من تيزي وزو وبراقي بالعاصمة ووهران في أقرب الآجال."