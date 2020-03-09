يقوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الكومنويلث و الشؤون الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، بزيارة عمل إلى الجزائر من 8 إلى 10 مارس الجاري تلبية لدعوة من كاتب الدولة المكلف بالجالية و الكفاءات بالخارج رشيد بلدهان، حسبما أفاد به اليوم الاثنين ، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تندرج في إطار " الدورة الـ 9 للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني التي سيترأسها مناصفة السيدين بلدهان و كليفرلي"، مضيفا أن هذه الزيارة تأتي في "ظرف ثنائي يتميز بتبادل زيارات رفيعة المستوى"

وأضاف البيان ذاته أن "الجانبين سيعكفان خلال هذه الدورة على تعميق الحوار و التشاور حول المواضيع ذات الأهمية في العلاقات الثنائية، سيما الإطار القانوني الثنائي و ملائمته مع البريكسيت و تطوير تعليم اللغة الانجليزية في الجزائر من خلال فتح مؤسسات بريطانية للتعليم في الجزائر و توسيع مجال التعاون الاقتصادي سيما من خلال المساهمة المستمرة للكفاءات الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة في إطار التوجيهات الجديدة للحكومة الجزائرية.

كما ستمكن هذه الدورة -حسب ذات المصدر- من "تبادل وجهات النظر حول مجمل المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما في ليبيا و الساحل والصحراء الغربية و سوريا و اليمن و فلسطين و كذا حول القضايا الشاملة مثل الهجرة و مكافحة الإرهاب و التغيرات المناخية"، مؤكدا أن المسؤول البريطاني سيستقبل عقب هذه الدورة من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.