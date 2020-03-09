من المنتظر أن يمثل اليوم الصحفي خالد درارني والناشط السياسي سمير بلعربي وأيضا سلميان حميطوش والشرطي السابق توفيق حساني أمام قاضي التحقيق.

في اجراء استثنائي قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الاستماع لليوم الثاني للصحفي خالد درارني وسمير بلعربي من خلال تمديد الوضع تحت النظر.

وحسب ما توفر من معلومات فان الصحفي وبقية الموقوفين متهمون بالتجمهر غير المسلح، وهو ما نفاه المعنيون فقال خالد درارني أنه حضر شارع ديدوش مراد لتغطية المسيرة.

ويتواجد حاليا أمام محكمة سيدي امحمد عدد من الصحفيين والنشطاء للتضامن مع الموقوفين.