أعلن نادي الغرافة القطري أن الفحوصات الطبية التي أجراها الجزائري عدلان قديورة لاعب الفريق أثبتت إصابته بقطع من الدرجة الأولى في الرباط الصليبي لركبته وأنه سوف يجري العملية اللازمة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتعرض اللاعب إلى الإصابة أثناء المباراة التي جمعت بين فريقه السيلية في 28 من فيفري الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم QNB .

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر وبذلك انتهاء موسمه مع الغرافة الذي كان قد ضمه إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نوتنغهام فورست الإنجليزي.