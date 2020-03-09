العثور على 40 كلغ من المخدرات كانت مخبأة في طرد محكم الإغلاق بعد أن لفظتها أمواج البحر على مستوى شاطئ لخرايف التابع لمنطقة لعوينات ببلدية خناق مايون، دائرة أولاد عطية غرب سكيكدة.

وأوضح مصدر من الدرك الوطني، اليوم الاثنين، بأن مجموعة من الصيادين عثروا على هذه الكمية من المخدرات وقاموا بدورهم بإخطار مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت إلى عين المكان وقامت بحجز هذه الكمية.

وقامت المصالح المعنية والمخولة إقليميا بفتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه الكمية التي يرجح أن يكون قد تم التخلص منها من إحدى البواخر.