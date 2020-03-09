قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في مارس وجوان بسبب كورونا.

وقال "الفيفا" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي أنه بعد التشاور مع الاتحادات الآسيوية الأعضاء، وافق "الفيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل المباريات القادمة المقررة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك على النحو الآتي:

تؤجل إلى تواريخ لاحقة المباريات المقررة أصلا خلال فترة المنافسات الدولية من 23 إلى 31 مارس 2020 ومن 1 إلى 9 جوان 2022.

واشار البيان إلى أن "الفيفا" والاتحاد الآسيوي سيناقشان المزيد من التفاصيل حول المباريات المؤجلة.