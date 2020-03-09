أكدت شرطة باريس أن مباراة الإياب للدور 16 من ​دوري أبطال أوروبا​ بين بوروسيا ​دورتموند​ و​باريس سان جيرمان​ في ملعب بارك دي برنس يوم الأربعاء ستلعب خلف أبواب مغلقة.

ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي يتزايد في أنحاء أوروبا. يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند 2-1 على الفريق الفرنسي.

كما طالب العديد من الأشخاص المعنيين بكرة القدم، من لاعبين وإداريين، بإيقاف الدوريات لتجنب انتقال الفيروس، وعلى رأسها الدوري الإيطالي، نظرا للانتشار الكبيرة الذي تشهده إيطاليا.