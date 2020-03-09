قرر وكيل الجمهورية لدى محمكة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، تمديد الوقف تحت النظر ضد كل من الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش والشرطي السابق توفيق حساني، وإعادتهم إلى محافظة الشرطة لـ"كافينياك" بالعاصمة.

وحسب محامية الدفاع يمينة عليلي قررت النيابة تمديد التوقيف تحت النظر "لعدم جاهزية الخبرات على الهواتف النقالة للمعنيين".



ويتابع الصحفي درارني والنشطاء في قضية "التجمع غير المسلح"، بينما يتابع توفيق حساني بتهمة التحريض على العنف ضد الشرطة.