قامت قوات الأمن ومكافحة الجريمة بغليزان، من توقيف شخصين يقطنان ببلدية عمي موسى وهذا بعد استغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إلى فرقة البحث بوجود شخصين يحوزان داخل مسكنيهما على أسلحة نارية بدون رخصة، بالإضافة إلى ذخيرة حية وعتاد حربي وأجهزة حساسة.

وقامت عناصر الفرقة بعد إذن وكيل الجمهورية بعمي موسى بتفتيش المسكنين المشتبه فيهما، أين أسفرت العملية على حجز سلاح ناري و193 خرطوشة حية معبأة أجنبية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة حساسة منها منظاران نهاريان وجهازين اللاسلكي و04 أجهزة تحديد المواقع GPS، حيث قدما الشخصان إلى العدالة والتحقيق لا يزال جاريا معهما.