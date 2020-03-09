تقدم والي مستغانم عبد السميع سعيدون، بإعتذاره بصفة رسمية على ما بدر منه خلال زيارته الميدانية إلى بلدية سيرات، بعد الضجة التي أحدثها سلوكه مع أحد الموظفين وسيدة طلبت منه مساعدة للحصول على السكن.

وقال والي مستغانم في تصريح للإذاعة المحلية بمستغانم " "لا أخلاقي ولا مساري المهني يسمحان لي بإهانة المواطنين وعليه أعتذر رسميا".

وكان خرجة والي مستغانم في بلدية سيرات وإهانته لموظف بسبب لباسه و رد على سيدة تشكوه وضعها مع السكن بعبارة "دبري راسك" أثارت استياء كبيرا لدى الرأي العام.