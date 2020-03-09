قالت وزارة المالية الروسية، إن البلاد يمكنها التكيف مع أسعار النفط العالمي والتي تتراوح بين 25 دولارا و30 دولارا للبرميل لفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وذلك بعد تهاوي اسعار النفط الخام بأكبر وتيرة يومية منذ 1991.

وأضافت الوزارة إنها قد تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني للبلاد لضمان الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إذا استمر نزول أسعار النفط خلال 2020 على ذات المنوال الحالي، وقالت الوزارة إنه حتى الأول من مارس، حوى الصندوق أكثر من 150 مليار دولار أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.