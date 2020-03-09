أعلنت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الاثنين، وضع أحد موظفيها في مقر الحلف ببروكسل قيد الحجر الصحي في منزله بعد أن ثُبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر الناتو ، في بيان بثه على موقعه الرسمي، أن الموظف كان قد قضى عطلته الأخيرة في شمال إيطاليا وتم الكشف عليه نهاية الأسبوع الماضي، بعد شعوره بتعب شديد، مُؤكدًا استمرار الموظفين الآخرين، الذين احتكوا بالمصاب، بالعمل من المنزل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن الحلف يشجع جميع موظفي بروكسل على العمل عن بعد, وأنه علق الزيارات الجماعية لمقره الرئيس، كما تم إلغاء سفر بعض الموظفين.. مُشيرًا إلى أنه يطلع السلطات البلجيكية بانتظام على الوضع.

ولفت إلى أن هذه الاحتياطات لن تعطل العمل داخل الحلف.. مُشددًا على أن "مقرات الحلف اتخذت تدابير قوية من جانبها لمواصلة تصريف الأعمال، بما يكفل استمرار عملنا الأساسي".