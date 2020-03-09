أعلنت قطر، اليوم الإثنين، عن تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات البلاد ابتداء من غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم "لقد تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), حرصا على سلامة الطلاب في كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.

كما دعا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى التي أوصت بها وزارة الصحة العامة القطرية على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي, دون أن يشير إلى تفاصيل أخرى.

وكانت قطر قد أعلنت مساء أمس الأحد تعليق الدخول إليها مؤقتا لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة كإجراء احترازي بسبب الفيروس، وذلك ابتداء من اليوم.

وذكرت الدوحة أن هذا القرار يشمل تأشيرات الدخول الفورية والقادمين من هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل أو غيرها بصفة مؤقتة.