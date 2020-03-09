منح التقني فؤاد بوعلي موافقته المبدئية للإشراف على العارضة الفنية لفريق نصر حسين داي (الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم)، خلفا لعز الدين آيت جودي، المستقيل من منصبه حسبما علم اليوم الاثنين من المعني بالأمر.

وأوضح بوعلي، الذي أوكلت له مهمة إنقاذ "النصرية" من شبح السقوط قائلا "منحت موافقتي المبدئية، والأمور تسير في الطريق الصحيح, لكن عليّ أن اجتمع أولا مع اللاعبين قبل الفصل في الأمر نهائيا".

وفي حال ترسيم التحاقه بـ"النهد" سيصبح فؤاد بوعلي المدرب الرابع للفريق منذ بداية الموسم الحالي، بعد كل من رزقي رمان، لخضر عجالي وعز الدين آيت جودي، وأثرت حالة اللاإستقرار التي يعيشها الطاقم الفني, بشكل سلبي على نتائج الفريق، الذي تدحرج إلى المركز 15 وما قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وتنتظر ابن مدينة تلمسان، الذي أشرف على عدة أندية جزائرية، مهمة صعبة من أجل تجنيب النادي العاصمي شبح السقوط, بالرغم من أن الفريق "الأصفر والأحمر" حقق فوزا مهما يوم السبت على حساب الضيف شباب قسنطينة (1-0) برسم الجولة 21.

وفي الوقت الذي كان فيه النادي العاصمي بحاجة الى جميع عناصره من أجل تحقيق البقاء، قامت الإدارة ب"تفريغ" التعداد في فترة الانتقالات الشتوية (ميركاتو) من خلال تسريح أكثر من أربعة لاعبين أساسيين، حيث توجه البعض منهم إلى البطولة التونسية.

وفي الجولة 22 المقررة السبت المقبل، يتنقل الفريق إلى مدينة عين مليلة لملاقاة الجمعية المحلية، في اختبار صعب لألوان "الدم والذهب".