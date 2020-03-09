صامدون صامدون " و سنسير سنسير حتى يحدث التغيير " من بين الشعارات التي رددها مئات أساتذة التعليم الابتدائي القادمين من عدة ولايات من الوطن للتعبير عن بقائهم أوفياء للتنسيقية كممثلهم الشرعي و كذا بتمسكهم بمطالبهم التي تراها الوزارة الوصية شرعية و الإبقاء على باب الحوار مفتوحا بشرط ان يكون حوار حقيقي يهدف لإصلاح المنظومة التربوية و تحسين القدرة الشرائية للأستاذ.

شهدت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، صباح اليوم، مسيرة احتجاجية سلمية دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي شارك فيها المئات من الأساتذة قدموا من مختلف ولايات الوطن نذكر من بينها : المسيلة ، الأغواط ، بومرداس ، سطيف ، تيبازة ، خنشلة ، وهران إلى جانب زملائهم أساتذة التعليم لإبتدائي بولاية تيزي وزو .إنطلقت هذه المسيرة من على الساعة الحادية عشرة من المدخل الشرقي لحسناوة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو بإتجاه مقر مديرية التربية مرورا بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو من بينها نذكر لعمال أحمد عبان رمضان ، هواري بومدين ، الأخوة بلحوسين.

إنطلقت المسيرة هذه بترديد عبارة " صامدون صامدون" من قبل المشاركين في المسيرة هذه تعبيرا منهم أنهم عازمون على مواصلة النضال إلى غاية تجسيد المطالب التي رفعوها من أجل استعادة كرامتهم و إصلاح المنظومة التربوية بالشكل الذي يضمن راحة و بال الأسرة التربوية و تحسين مستوى الدراسي لأبنائنا. لتحقيق هذا الهدف المنشود أبقى أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي على باب الحوار مفتوح مع الوزارة الوصية التي خلافا لهم قد أوصدت أبوابها في وجههم على حد تعبير أحدهم.

في هذا الصدد، صرح قيواس بشير منسق وطني ممثلا عن الجزائر غرب "للخبر" نحن نطمح لفتح حوار حقيقي مع الوزارة الوصية و ليس فتح حوار من أجل الحوار .

من جهته، صرح مجيد نعمان منسق ولاية تيزي وزو "للخبر": " المسيرة هذه رسالة واضحة للسلطات فهي مسيرة سلمية مطالبنا بيداغوجية و إجتماعية و ليست سياسية نسعى من خلالها رد الكرامة للأستاذ المدرس في الطور الابتدائي و إصلاح المنظومة التربوية لتمكين التلميذ من استيعاب الدروس و التحصيل الدراسي ."

أما فيما يخص سبب إختيار تيزي وزو لتنظيم بها هذه المسيرة رد بشير قيواس على سؤال" الخبر " أن تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية جاء بدعوة من أعضاء التنسيقية الوطنية و ليس من زملائنا من ولاية تيزي وزو بعد أن تم قمعنا بالجزائر العاصمة و الهدف منها إرسال رسالة لنقول من خلالها للمسؤولين السياسيين ببلادنا أن نضالنا لا يقتصر في تنظيم حركة احتجاجية بالجزائر العاصمة و أنما هو نضال وطني و الإضراب يشنه أساتذة التعليم الابتدائي على المستوى الوطني و نحن ليست لدينا عقدة للسير بتيزي وزو أو بإحدى ولايات أخرى من الوطن" في نفس السياق ردت هيشور سعدية منسقة ولاية وهران بالقول "للخبر " إن اختيار تيزي وزو لتنظيم بها هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة يعود للتقاليد النضالية و الرصيد النضال لسكان المنطقة ". للإشارة ردد المشاركون في هذه المسيرة شعارات عديدة نذكر من بينها «سنسير سنسير حتى يحدث التغيير"" صامدون صامدون "

"متخوفوناش بالشهرية أحنا تريبنا على الميزيرية " " الأستاذ يريد العيش الكريم و إصلاح التعليم " "

كما رفعوا لافتات كتبوا عليها " صامدون صامودن" " أريد إشباع عقلي قبل إشباع بطني" كرامة الأستاذ خط أحمر" " لا خير في أمة يهان فيها الأستاذ " البراءة تقتل يوميا بسبب برنامج فاشل " .