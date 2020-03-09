وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و مؤسسة "إيني الجزائر للإنتاج بي.في" اليوم الاثنين على اتفاق يتعلق بعقد شراكة حول تسويق الغاز الجاف الصادر من حقل زمول الكبار (ورقلة) وذلك إلى غاية 2042، حسبما أشار إليه بيان لسوناطراك.

ويتعلق اتفاق الغاز هذا حول "تسويق، من طرف سوناطراك للأطراف المذكورة، كميات من الغاز الجاف مستخرجة من حقل زمول الكبار (الغاز الفائض كتلة 403) الواقع بولاية ورقلة وذلك في إطار اتفاق الشراكة بين سوناطراك و إيني الجزائر"، حسب ذات المصدر.

وأوضح بيان مجمع سوناطراك أن هذا الغاز الفائض سيتم نقله عبر أنبوب الغاز الرابط بين محطات الكتلة 403 و 405 ب، مما يسمح بمعالجته على مستوى المحطات الغازية لمنزل لجمات.

وأشارت سوناطراك إلى أن الإنتاج السنوي للغاز المسوق يقارب 500 مليون متر مكعب و هذا إلى غاية سنة 2042 .

وكانت سوناطراك قد أعلنت مؤخرا عن انجاز في إطار شراكة مع المجمع الايطالي ايني لأنبوب غاز يربط بين بئر الرباع شمال و منزل لجمات شرق في حوض بركين على بعد 320 كلم عن حاسي مسعود (ولاية ورقلة).