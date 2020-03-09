أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم عقب استقباله، اليوم الاثنين، لوزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا، جيمس كليفرلي، "استعداد" الجزائر لـ"توطيد" علاقاتها مع المملكة المتحدة البريطانية.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، قال بوقدوم "اتفقنا على العديد من المسائل ومن بينها أن مكانة المملكة المتحدة كبيرة هنا بالجزائر ونحن مستعدون لتوطيد علاقاتنا معها كما لدينا نية للانفتاح نحوها".

وبعد تذكيره بالاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما بين البلدين، صبيحة اليوم بالجزائر العاصمة، في مجال البيئة وتعليم اللغة الانجليزية، أوضح السيد بوقدوم أنه تم خلال لقائه مع الوزير البريطاني التطرق إلى المسائل الدولية وفي شمال إفريقيا والمتوسط من ضمنها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، التأشيرات بين البلدين إضافة إلى العديد من المسائل الدولية الأخرى.

وللتذكير تم اليوم، على هامش أشغال الدورة ال9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر برئاسة كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان مناصفة مع الوزير البريطاني جيمس كليفرلي, التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر.