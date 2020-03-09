موظفة ببلدية البليدة مصابة بانفلونزا موسمية تثير الخوف

اكد مساء اليوم مدير الصحة في البليدة لـ "الخبر"،أن 7 أشخاص من أصل 8، كان يشتبه في إصابتهم بانفلونزا فيروس كورونا، غادروا الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، تبعا لنتائج التحاليل المخبرية، وأن الحالات المؤكدة مستقرة في رقم 13، تضاف لها حالة المريض الفار، والتي تم العثور عليه بولاية مستغانم.

وفي السياق، استنفرت عاملة موظفة ببلدية البليدة في فرع لها، بقية المصالح، وأثارت مخاوف بين زملائها، لظهور عليها علامات وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، مما استدعى الطبيب و تعقيم المصلحة من باب الوقاية، وكشف رئيس البلدية محمود بن عزوط للخبر، أن الموظفة وحسب الفحص الطبي هي تعاني من انفلونزا موسمية فقط.