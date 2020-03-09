موظفة ببلدية البليدة مصابة بانفلونزا موسمية تثير الخوف

اكد مساء اليوم مدير الصحة في البليدة ل الخبر،أن 7 أشخاص من أصل 8 ،كان يشتبه إصابتهم بانفلونزا فيروس كورونا،غادروا الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، تبعا لنتائج التحاليل المخبرية، و أن الحالات المؤكدة مستقرة في رقم 13،تضاف لها حالة المريض الفار، و التي تم العثور عليه بولاية مستغانم.

و في السياق، استنفرت عاملة موظفة ببلدية البليدة في فرع لها، بقية المصالح، و أثارت لا وشى و مخاوف بين زملائها،لظهور عليها علامات و اعتراض الإصابة بفيروس كورونا،مما استدعى عادتها الطبيب و تعقيم المصلحة من بال الوقاية،و كشف رئيس البلدية محمود بن عزوط للخبر ،أن الموظفة و حسب الفحص الطبي هي تعاني من انفلونزا موسمية فقط.