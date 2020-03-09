أكد وزير الموارد المائية، ارزقي براقي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مخزون الموارد المائية المتوفرة حاليا يسمح بتلبية حاجيات الجزائر من الماء الشروب بكل أريحية، وهذا حتى سنة 2021.

وأوضح الوزير في ختام لقاء تشاوري جمعه بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري حول توسيع المساحات الفلاحية المسقية أن "مخزون المياه يسمح بتلبية حاجيات البلاد من هذا المورد الحيوي خلال السنة الجارية وتلك التي تليها".

وتطرق براقي في هذا الشأن إلى وجود ما يزيد عن 4.3 مليار متر مكعب من المياه على مستوى السدود، علاوة على المياه الجوفية المتوفرة بكميات كبيرة في جنوب البلاد، ومحطات تحلية مياه البحر في شمالها.

وفي رد له على سؤال متعلق بتأثير شح المياه في الفلاحة، أكد الوزير أن أكبر المساحات الزراعية تُسقى عبر السدود وأن المخزون المتوفر حاليا من المياه يسمح بتلبية حاجيات الفلاحين إلى هذه المادة الحيوية.

وأفاد الوزير من جهة أخرى بوجود فارق زمني في هطول الأمطار بسبب التغيرات المناخية، مضيفا إن شهري مارس وأفريل الذين يعرفان أكبر تساقط كميات كبيرة من الأمطار قد سبق و أن سمحت للبلد بتجديد احتياطاته.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تعتزم دائرته الوزارية اتخاذها لمواجهة خطر شح المياه والجفاف المحتمل بفعل المشاكل المناخية، أوضح براقي أن وزارته تنتظر نتائج شهر أبريل لتوقع قادم السنوات والإجراءات الواجب اتخاذها حيال ذلك.

أما بخصوص حصص الموارد المائية المخصصة لقطاع الفلاحة, فقد أكد الوزير على استعمال 6.8 مليار متر مكعب سنويا لأجل سقي المساحات الفلاحية، أي ما يزيد بثلثين عن التموين بالماء الشروب الذي يبلغ 3.6 مليار متر مكعب.