أقدمت مجموعة من شبان يقطنون أحياء شعبية بعاصمة الولاية تيزي وزو، زوال اليوم الإثنين، على شل نشاط المصعد الهوائي للمطالبة بتوظيفهم .

حسب مصادر محلية، المحتجين تسللوا إلى محطة المجاورة بمتوسطة بعبوش القريبة من مقر مبنى الولاية ومنعوا تشغيل المصعد الهوائي .

بطبيعة الحال الحركة الإحتجاجية هذه سببت متاعب كبيرة لمستعملي وسيلة النقل هذه التي شرع العمل بها منذ 12 جانفي المنصرم بتيزي وزو و، التي إستقطبت لحد الآن أزيد من نصف مليون مواطن إستعملوا ذات الوسيلة في تنقلهم من محطة المسافرين ببوهينون إلى وسط المدينة .

للإشارة الحركة الإحتجاجية هذه متواصلة لغاية كتابة هذه الأسطر.