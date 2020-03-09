تجمع البعض من الشباب البطال ببلدية منداس في غليزان أمام مزرعة سي النجاح، وافترشوا الأرض وباتوا في العراء مطالبين بتوفير مناصب شغل، بعدما أنهشتهم البطالة وأنهم أرباب أسر عجزوا عن توفير أدنى المستلزمات لذويهم، كاشفين أنهم يملكون شهادات مختلفة تؤهلهم للعمل، وأن بعض المسؤولين قد زاروهم ووعدوهم بتحسين ظروفهم لكن وعودهم لم تتحقق على أرض الواقع، وبالتالي فإنهم يهددون بالدخول في إضراب عن الطعام، ويحملون مسؤولية ما قد يحدث لهم للجهات المسؤولة.