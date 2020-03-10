حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تواصل تساقط الأمطار مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية في عدة ولايات من الوطن.

أوضح تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر نشر عبر موقع الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، ڨالمة، قسنطينة وميلة.

أما الولايات التي ستشهد رياح قوية ستتعدى قوتها 50 كم في الساعة بداية من صباح اليوم إلى غاية الثامنة مساء فهي، سطيف، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة وبسكرة.

بالإضافة إلى ولايات الوادي، ورڨلة واليزي ستعرف رياح قوية وزوابع رملية بداية من ظهيرة اليوم.