توفي، صباح اليوم الثلاثاء، شخص إثر حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة، في شطره بين بلديتي البويرة والجباحية، حسبما علم اليوم من الحماية المدنية لولاية البويرة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال، أن وحداتها ببلدية الجباحية تدخلت في حدود الساعة السادسة و 15 دقيقة بسبب حادث المروري الخطير وقع بمخرج نفق عين شريكي، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة تمثل في اصطدام سيارة وحافلة وشاحنة. ما خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 52 سنة متأثرا بإصاباته المختلفة بعين المكان .

هذا وقد تم تحويل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الاخضرية.