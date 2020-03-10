أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أمس الإثنين، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوسعادة وسلفه إضافة إلى موظف مكلف بتسيير الحظيرة البلدية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه وجهت لهؤلاء الأشخاص عدة تهم من بينها "سوء استغلال السلطة"، "تبديد أموال عمومية" و"سوء استخدام النفوذ"، مضيفا بأنه تم الإفراج عن 10 أشخاص آخرين تم التحقيق معهم على ذمة نفس قضايا الفساد.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة لـ 13 شخصا بين شهود ومتهمين في إطار هذه القضايا المتعلقة بالفساد خلال جلسة دامت عدة ساعات، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.