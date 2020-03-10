كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أنه بعد تجهيز ملحقة وهران التابعة لمعهد باستور فإن ملحقات كل من قسنطينة وورڨلة وتمنراست ستكون جاهزة "قريبا" لإجراء الكشوفات الطبية لفيروس كورونا في حالة ما ظهرت حالات للمرض بهذه المناطق.

وأكد الوزير في حديث خص به اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات العمومية اتخذت قرار فتح ملحقات جهوية لتخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع لمعهد باستور الجزائر مشيرا إلى أن ملحقة وهران أصبحت جاهزة وأن ملحقات كل من قسنطينة وورڨلة وتمنراست بصدد التجهيز وستكون بدورها جاهزة قريبا فيما سيتم الاستعانة بمخبر سطيف التابع للقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، بأنه سيتم الاستعانة بخبير وباحث جزائري يعمل بالصين إلى جانب فريق من الخبراء من هذا البلد لديه "طريقة جديدة وخبرة عالية" في هذا الميدان سيصل إلى الجزائر خلال الأسبوع القادم.

يذكر أن كل العينات الخاصة بالفيروسات الجديدة ونظرا لقلتها فيما سبق كانت تأخذ بالمناطق الذي يظهر فيها الفيروس ويتم نقلها إلى المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات بمعهد باستور.

وأكد البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أنه سيتم "قريبا" استعمال تقنية جديدة للكشف والتشخيص بخصوص فيروس كورونا على مستوى النقاط الحدودية بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج.

وأوضح ذات المتحدث، أن التقنية الجديدة تتمثل في "أخذ عينة من الدم مع الكشف عن النتيجة في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة من الزمن، بخلاف الطريقة المستعلمة حاليا والمتمثلة في أخذ عينة من الجين لإفرازات من الأنف والفم وانتظار النتيجة خلال 24 ساعة"، مؤكدا أن الطريقة الجديدة سيتم تطبيقها بالنقاط الحدودية لدى المسافرين القادمين من الخارج.

وأضاف الوزير أن هذه الطريقة من شأنها "إعطاء النتائج في وقت وجيز لدى الأشخاص المشكوك في حالتهم الصحية"، مشيرا إلى أن الوسائل المتعلقة بهذه التقنية سيتم استلامها "قريبا".