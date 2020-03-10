* شارك طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية في مسيرة سلمية احتجاجية مع تنظيمات نقابية مستقلة وعمال إلى جانب مواطنين.

ورفعوا شعارات مطالبين برحيل النظام، بناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، إطلاق سراح معتقلي الرأي وحرية التعبير في الجزائر.

* شارع باب عزون منذ لحظات.

* خرج طلبة جامعة آكلي محند أولحاج في مسيرة سلمية في طبعتها الـ 55 وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبالتغييرالجذري للنظام.

وشارك الطلبة في المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهداء، مواطنين ونشطاء جمعويين وممثلي بعض التشكيلات السياسية، وذلك تضامنا مع المستدعين إلى جلسات محكمة البويرة.

* انطلقت المسيرة الـ 55 ليوم الثلاثاء بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين يتقدمهم الطلبة.