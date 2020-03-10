أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة (المسيلة) أمس الإثنين بوضع المسؤول عن ملحقة الوكالة العقارية بحمام الضلعة وموظف بمديرية مسح الأراضي، تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضايا فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأن المعنيين متابعين في عدة تهم من بينها "التزوير واستعمال المزور" و"الإدلاء بتصريحات كاذبة" و"إتلاف سندات محفوظة في المحفوظات" و"شهادة الزور"، مردفا بأن قاضي التحقيق استمع لـ17 شخصا في إطار هذه القضايا.

وخلال سنة 2019، تمت مباشرة تحقيق داخلي في هذه القضايا المتعلقة بالتعدي على الملكية العقارية بطريقة احتيالية ببلدية حمام الضلعة من طرف مصالح الولاية ليتم إسنادها فيما بعد لمصالح الدرك الوطني، حسب ما تم إيضاحه.