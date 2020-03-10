قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء ، في منتدى صحفي لجريدة "الشعب "، أن الأشخاص الذين تم حجرهم بسبب فيروس "كورونا" سيخرجون عن قريب، ويتعلق الأمر بالأشخاص من عائلة الجزائري الذي قدم من فرنسا إلى البليدة.

وأوضح الوزير، أن هؤلاء الأشخاص هم بصحة جيدة، مبرزا أنه تنقل إلى مستشفى بوفاريك، للاطلاع على وضعيتهم.

وكشف المتحدث أنه اجتمع بمنتجي المواد الصيدلانية المتعلقة بالوقاية على رأسها الكمامات من أجل تدعيم المخزون الوطني، كما تم حظر كل عمليات التصدير.

وشدد الوزير أنم مصالحه تعتمد على الصراحة والشفافية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا وعدد الحالات المصابة به عكس دول أخرى، بالمقابل دعا للابتعاد عن سياسة التخويف والتهويل.

كما أعلن الوزير،بأن مُباريات البطولة الوطنية المُتبقية، ستلعب دون حضور جمهور.