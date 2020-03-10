كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن عزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إقالة زين الدين زيدان من منصبه كمدرب ومدير فني للفريق الأول للنادي، في حال عدم تحسن نتائج الفريق قريبا.

ويعيش المدرب الفرنسي زيدان أياما عصيبة في الوقت الحالي، فرغم حصوله قبل 3 أيام من الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، على دعم إدارة النادي له، فهو يعي عدم استمرار هذا الدعم في ظل وجود خلافات واضحة على كيفية إدارة الفريق الأول.

ولا تبدو العلاقة بين بيريز وزيدان على ما يرام في موضوع دمج اللاعبين الشبان مع المخضرمين في الفريق الأول، إذ طالما ما أثار تعامل زيدان مع الشبان الانتقادات في ظل عدم منحهم الفرص الكافية للعب مع الفريق، مع اعتماده المتكرر على النجوم المخضرمين.

وأدى تراجع نتائج ريال مدريد مؤخرا، لمزيد من الضغوط على زيدان، عقب تلقي الفريق 4 هزائم في آخر 7 مباريات، فقد خلالها صدارة جدول ترتيب الليغا، والخروج من مسابقة كأس ملك إسبانيا، كما بات مهددا بالإقصاء من دور 16 في دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي 1-2 في "سانتياغو برنابيو" معقل المرينغي.

وأوضحت الصحيفة بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، على رادار النادي الملكي، حيث يضعه بيريز على رأس أولوياته كبديل محتمل لزيدان في الصيف المقبل، في حال قرر استبعاده.

ونقلت ماركا عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أنباء تؤكد تواصل النادي الإسباني مع بوكيتينو، للاطلاع على رأي المدرب الأرجنتيني.

كما يبرز اسم الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، كخيار ثان أمام إدارة ريال مدريد، في حال عدم التعاقد مع بوكيتينو.