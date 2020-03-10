أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي،اليوم الثلاثاء، العدول عن قراره الدخول في إضراب احتجاجا على تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، وأكد استجابته لدعوة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى "تهدئة الأوضاع".

وأوضح المجلس في بيان له أعقب الدورة الاستثنائية الطارئة التي عقدها أمس الإثنين بالجزائر العاصمة بحضور ممثلي 49 فرعا نقابيا، أن أعضاءه "وافقوا على قبول عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لتهدئة الأوضاع خدمة لاستقرار الجامعة".

وعبر المجلس عن "شكره للوزير الأول جراد على روح المسؤولية وثقافة رجل الدولة الحريص على استقرار الجامعة والوطن التي أبانها من خلال تواصله مع المنسق الوطني للنقابة، عبد الحفيظ ميلاط، لأجل تهدئة الأمور وتعهده بفتح قنوات الحوار التي تضمن معالجة كل المشاكل العالقة".

وأضافت ذات النقابة أنها قررت "الإبقاء على دورتها مفتوحة لمتابعة وتحديد اجتماع في الأيام القادمة لتقديم عرض حال حول مدى تحقق أهداف التهدئة".

وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قد دعا في بيان سابق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي مع التهديد بالدخول في إضراب،احتجاجا على تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي أمام أعضاء مجلس الأمة، وصفها المجلس بـ "غير المسؤولة".