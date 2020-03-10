تم، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام رئيس لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بالمجلس الشعبي البلدي للخضارة الحدودية، بقرار من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لوناس بوزقزة، حسب ما علم من المكلفة بالاتصال بديوان الوالي إينال العايب.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت ذات المتحدثة، أن قرار توقيف رئيس اللجنة المالية والاقتصاد والاستثمار لذات المجلس البلدي وهو عضو بالمجلس الحالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي خلال العهدة السابقة عن ممارسة مهامه الانتخابية على خلفية متابعة المعني بتهمة "الانتزاع العمدي لأوراق وسجلات وعقود محفوظة" وجنحة "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" .

وأضافت، أن قرار إنهاء المهام جاء بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية".