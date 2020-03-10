دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، بمنطقة وادي أڨرڨور، بلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو ، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، حسبما أورد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة و(30) طلقة، كانت مخبأة على متن مركبة (01) لكل الميادين، وذلك خلال دورية استطلاع قرب الشريط الحدودي بإن أمناس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، خمسة وعشرين (25) شخصا وحجزت ثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة (01) ضغط، بالإضافة إلى مركبة (01) لكل الميادين وألف (1000) لتر من الوقود الموجهة للتهريب، فيما تم توقيف خمسة عشر (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.