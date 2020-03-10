علمت "الخبر" أن ثلاثة موظفين بمحكمة البليدة، يخضعون منذ نهار اليوم للحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، بسبب الاشتباه بإصابتهم بأعراض فيروس كورونا، و أن سبب شبهة الإصابة جاءت من شخص لديه قضية، وتم اكتشاف من أنه مشتبه أيضا إصابته بالمرض الفيروسي، وأن الحالات الجديدة رفعت مجددا عدد المشتبه فيهم إلى 4 حالات، يضافون إلى 14 حالة مؤكدة.

وفي السياق، يتوقع إحالة 6 عمال بمستشفى بوفاريك على المجلس التأديبي، لاتهامهم بالتقاعس في أداء عملهم، والذي نجم عنه فرار شخص كان تحت الحجر الطبي، نهاية الأسبوع الماضي.