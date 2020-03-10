أفادت وزارة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء أنها خصصت يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين وأولياء التلاميذ وموظفي القطاع على مستوى مديريات التربية لدراسة انشغالاتهم ومعالجتها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تم تكريسها ضمن مخطط عمل الحكومة الذي من بين ما يرمي إليه تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلقة وشفافية عمل السلطات العمومية، فإن قطاع التربية الوطنية ملزم باتخاذ كل التدابير والترتيبات التي من شأنها أن تجسد هذا المسعى في العمل الميداني اليومي المتصل بحياة المواطن".

وتمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين وأولياء التلاميذ وموظفي القطاع على مستوى مديريات التربية ويوميا بمؤسسات التربية والتعليم مع تحديد الفترة الصباحية أوالمسائية من وقت الدوام الرسمي.

وذكر ذات المصدر أن الجهات المعنية ستقف على كل الوضعيات المطروحة "حالة بحالة" قصد دراستها ومعالجتها وتسويتها مع تخصيص الرد الكتابي المناسب لها، وذلك وفق النصوص القانونية والتنظيم المعمول به في "أسرع الآجال"، مشيرا إلى أن حسن الاستقبال والتوجيه والإصغاء والتجاوب مع قضايا المواطنين "مضمون" بهدف تجسيد بوادر التغيير المنشود وتسخير الإدارة لخدمة لمواطن عامة وموظفي القطاع خاصة.