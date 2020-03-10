قررت رئيسة قسم الجنح لدى محكمة تيزي وزو، اليوم، تأجيل محاكمة الناشط في الحراك الشعبي زكريا بلقاسمي إلى يوم الثلاثاء 24 مارس المقبل.

وحسب الأستاذ قاسي راحم محامي المتهم فإن هذا الأخير متابع بتهمة المساس بهيئة نظامية، المساس بالوحدة الوطنية، عرض صور من شأنها خلق حالة اللاأمن .

يذكر أن المشتبه فيه ضابط سابق في الجيش الشعبي الوطني متقاعد تم توقيفه من قبل أفراد الدرك الوطني شهر نوفمبر من السنة الماضية 2019 وتم تقديمه منذ أسابيع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو الذي قرر وضعه تحت الرقابة القضائية مع الإشارة إلى أن محكمة تيزي وزو شهدت تنظيم وقفة احتجاجية عارمة لعناصر الحراك الشعبي يوم مثول المتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو.