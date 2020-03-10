أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بإيداع رئيس مصلحة الوسائل بمديرية التربية الحبس المؤقت فيما أمر بوضع تحت الرقابة القضائية كل من مدير التربية الحالي و إطارين آخرين بسبب "قضايا فساد"، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن المتهمين متابعين بـ"إبرام عقود مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استعمال الوظيفة وكذا تبديد أموال عمومية".

وأضاف أن المتهمين متابعين في قضايا تخص مشاريع تابعة لقطاع التربية بالولاية.

للإشارة فإن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إيداع رئيس مصلحة الوسائل الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت التزامات الرقابة القضائية.