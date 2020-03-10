فرض فريق وداد بوفاريك (بطولة الهواة) التعادل على مضيفه اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) بنتيجة (1-1) الشوط الأول اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وكان الوداد السباق إلى افتتاح باب التهديف في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه أحمد معمري، فيما انتظر أبناء "الزيبان" حتى الدقيقة 75 ليعدلوا النتيجة عن طريق هشام مختار.

وبعدما أزاح أكبر الأندية على غرار مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدورين 16 وثمن النهائي، يكون الوداد قد خطا خطوة نحو الدور نصف النهائي في انتظار التأكيد خلال مباراة الإياب المقررة يومي 20 و21 مارس.