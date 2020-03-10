افترق فريقا أهلي برج بوعريريج والضيف وفاق سطيف على تعادل مثير 1-1 (الشوط الأول: 0-0)، اليوم الثلاثاء بملعب "20 أوت 1955" بالبرج، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وسجل هدفا المباراة كل من اللاعب المالي ماليك توري في الدقيقة الـ67 لصالح الوفاق والسوداني يوسف يعقوب "الغربال" للأهلي (د90+4).

وفي لقاء سابق عن نفس الدور، فرض وداد بوفاريك (بطولة الهواة) التعادل على مضيفه اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى) بنتيجة 1-1 بملعب العالية ببسكرة.

وتقام المباراتان الأخريان عن ذهاب ربع النهائي أيضا، نادي بارادو - جمعية وهران واتحاد بلعباس - أمل بوسعادة، يوم غد الأربعاء.

النتائج:

الثلاثاء :

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 1

الأربعاء :

ملعب الدار البيضاء (الجزائر): نادي بارادو - جمعية وهران (00 :15 سا)

ملعب 24 فبراير (سيدي بلعباس): اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة (00 :16 سا)

تلعب مقابلات الإياب يومي 20 و 21 مارس.