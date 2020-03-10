بوتين لا يستبعد الترشح لرئاسة روسيا مجددا بعد نهاية ولايته عام 2024

BBC
10 مارس 2020 ()
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بوتين
Reuters

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد أمر الترشح للرئاسة مرة أخرى عندما تنتهي ولايته بعد عام 2024.

لكن بوتين أوضح للبرلمان أن المحكمة الدستورية ستضطر أولاً إلى الموافقة على هذه الخطوة.

واقترح أحد النواب "إعادة عداد الفترات الرئاسية لوتين إلى الصفر".

وعلى الرغم من ذلك، رفض بوتين اقتراحا بإلغاء الفقرة في الدستور التي تلزم الرئيس بعدم تجاوز فترتين رئاسيتين متتاليتين قائلا إنه اقتراح "غير مناسب".

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وما زال الرئيس الروسي في السلطة لأكثر من عشرين عاما، لكنه شغل خلال هذه المدة منضب رئيس الوزراء أيضا، مما يعني أنه لم يتجاوز المدة المحددة في فترتين رئاسيتين متتاليتين.

ويحظى بوتين بتأييد غالبية النواب في البرلمان الروسي المعروف بمجلس الدوما.

وستجري روسيا "تصويتا شعبيا عاما" في 22 أبريل/ نيسان المقبل لتقرر ما إذا كانت التعديلات الدستورية ستُمرر.

ويمكن لهذه التعديلات تغيير ميزان القوى والمهام المنوطة بكل من منصبي الرئاسة والبرلمان بشكل كبير.

وقد طرحت التعديلات التي تحدث عنها بوتين في خطابه المتلفز يوم الثلاثاء من قبل النائبة فالنتينا تريشكوفا، التي كانت أول وأصغر امرأة ترتاد الفضاء وتذهب في مهمة منفردة دون طاقم عام 1963، وهي من أشد مؤيدي الرئيس الروسي.

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