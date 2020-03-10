شهد لقاء ذهاب الدور ربع نهائي لكأس الجمهورية بين شباب أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف أعمال شغب خلال وبعد نهاية المقابلة.

وكانت الأمور تسير بطريقة طبيعية إلى غاية تسجيل الزوار لهدف السبق في مرمى حارس النادي البرايجي، حيث قام مناصرو الأهلي برشق أرضية الميدان قبل أن تزداد الأوضاع سوءا بعد نهاية المقابلة.

واضطر أنصار وفاق سطيف المتنقلين إلى ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج إلى اقتحام أرضية الميدان بعد تعرضهم للرشق من أنصار الفريق المحلي الغاضبين على نتيجة اللقاء، حيث تم تسجيل عدة جرحى.