أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، في بيان له، أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر دوياريك “لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر حتى إشعار آخر”. للإشارة، فقد دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ نهار أمس الثلاثاء. وأضاف دوياريك أنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي.