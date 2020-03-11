اتخذت شركة المياه والتطهير لوهران إجراءات لحل مشكل الماء الملون الذي يمس تسعة قطاعات مائية بشرق مدينة وهران.

وذكرمدير المؤسسة،محمد برحمة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللون الأصفر بالماء بالحنفيات يعود إلى ارتفاع نسبة الحديد، نافيا أية فرضية للتلوث الميكروبيولوجي للماء. وأكد "أنه لا يوجد أي تلوث للماء"، لافتا إلى أن "التحاليل اليومية التي تقوم بها شركة المياه والتطهير لوهران تبين أن الماء صالح للشرب وأن النسبة المرتفعة للحديد لا تتسبب في أي مشكل لصحة الإنسان".

وأوضح أن صلاحية الماء تخضع لـ 64 معيار منها أربعة فقط كمؤشر. وهذه المعايير لا تشكك في صلاحية الاستهلاك، سواء الرائحة أواللون". وأشار ذات المسؤول إلى أن الحديد مصدره القنوات الحديدية التي يجلب بها الماء انطلاقا من سد قرقار (غليزان) وتلك التي تجلب الماء من عين البية إلى غاية الصديقية.

وتتضمن الإجراءات التي اعتمدتها شركة المياه والتطهير لوهران عمليات الغسل بالضغط العالي للقضاء على الصدأ، كما أوضح برحمة الذي أشار إلى أن المياه عندما تكون عالية العذوبة تأخذ الحديد من القنوات وهي ظاهرة طبيعية موجودة بالعديد من الدول لاسيما عندما يمزج الماء من مصادر متعددة (السدود والتحلية). وأضاف "نطلب أحيانا من محطة تحلية المياه بالمقطع التي تزود شرق وهران برفع صلابة الماء التي تتناسب مع كمية المعادن فيه (الكالسيوم، الصوديوم والمغنزيوم) للتخفيف من نسبة الظاهرة".

وقد بينت عمليات المراقبة التي تقوم بها شركة المياه والتطهير أن 9 قطاعات مائية من ضمن 137 مسها هذه المشكل ومنها حي الصديقية وحي إيسطو وحي المقري وحي الصباح وحي حياة ريجنسي وحي مطلع الفجر. وأوضح مدير الشركة أن الحل النهائي لهذا المشكل يتطلب تبديل القنوات الحديدية بأخرى مصنوعة من البولي إثيلين العالي الكثافة أو البولستير المدعم بألياف الزجاج، وذلك يتطلب "استثمارات ضخمة".