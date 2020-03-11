نظم مكتتبو موقع عين البنيان وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وكالة "عدل" للتنديد بتأخر ربطهم بشبكة الغاز بعد سبعة أشهر من استلامهم مفاتيح شققهم، كما يطالب هؤلاء إيجاد حل لمشكل المحولات الكهربائية التي تشكل خطرا عليهم.

لا تتوقف الاحتجاجات أمام مقر وكالة "عدل" حتى من طرف المكتتبين الذين استلموا شققهم، فكان الدور اليوم على سكان موقع "نوار اللوز"929 مكسن بعين البنيان، حيث طالب هؤلاء من الوكالة تفسيرات عن تأخر ربط الشقق بالغاز بعد مرور سبعة أشهر عن استلام شققهم ورغم تنقلهم لمرات عديدة لدى مصالح سونلغاز لكن لا حياة لمن تنادي.

ويقول المحتجون أن على الوكالة تحمل مسؤولياتها فهل يعقل أنه بعد سبعة أشهر لا شيء تغير في ما تعلق الربط بشبكة الغاز؟.

وبالإضافة إلى مشكل الغاز، يطالب السكان بإيجاد حل للمحولات الكهربائية التي تقرر بصورة غريبة وضعها في الطابق السفلي للعمارات وهو ما يعتبر تهديدا لحياتهم، فضلا أن الصوت الذي تفرزه يعد عذابا لسكان الطوابق الأرضية. وهي النقطة التي سبق وأن احتج بسببها سكان مواقع أخرى وفي عدة ولايات.