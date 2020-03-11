طمأنت حورية ماضي مديرة الإعلام الآلي والإحصاء بالمديرية العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، في فيديو منشور بصفحة الوكالة، مكتتبي برنامح البيع بالإيجار المعنيين بتحميل مقررات التخصيص من الموقع الإكتروني أن العملية تجري بصفة تدريجية وستشمل 36 ولاية.

وقالت المسؤولة أن تحضير شهادات التخصيص بدأ يوم 7 مارس في الولايات الكبرى مثل العاصمة وعنابة ووهران في مرحلة أولى.

كما دعت ذات المسؤولة المكتتبين المعنيين بـ 36 ولاية المعلن عنها إلى التحلي بالصبر إلى غاية تمكنهم من سحب مقررات التخصيص .