أشارت تقارير إعلامية إلى قيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقا للتقارير، عين الأرجنتيني أربعة محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة والبالغة نحو 3 ملايين دولار.

ووصل رونالدينيو وشقيقه إلى أسونسيون (عاصمة بارغواي)، الأربعاء، قادمين من البرازيل، وقدما جوازي سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

لتقوم الشرطة لاحقا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه، حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازي السفر المزورين.

هذا ولا يزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.