بعد أن تم الحكم عليه بستة أشهر ثلاثة منها غير نافذة بدون أمر الإيداع، أمس الثلاثاء، سيتم نقل الشرطي السابق توفيق حساني إلى الشلف عقب صدور مذكرة توقيف بناءً على طلب من غرفة الاتهام في محكمة الشلف أمس الثلاثاء، حسب ما أفادت به التنسيقية الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين.

وحسب التنسقية توفيق حساني تم نقله من قبل عناصر الأمن، الليلة الماضية عقب نهاية محاكمته في محكمة سيدي امحمد إلى مركز الشرطة في "كافيناك"، ثم نُقل إلى فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، في باب جديد قبل نقله مرة أخرى إلى "كافيناك".

وأكد المصدر أن الشرطي السابق حساني متواجد في هذه الأثناء، بمحكمة سيدي امحمد لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل نقله إلى ولاية الشلف.