تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن خسرت مكاسبها المبكرة، والسبب أرامكو السعودية بعد أن تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت الجزائر، كان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1 بالمائة إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2 بالمائة ليسجل 33.94 دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن عملاق النفط الذي تديره الدولة تلقى توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

وارتفعت الأسعار فجر اليوم الأربعاء، معوضة نحو نصف خسائر الإثنين "الأسود" البالغة 30 بالمائة، بفضل الآمال في تراجع الإنتاج بفعل تخفيضات الإنفاق من منتجي أمريكا الشمالية للتأقلم مع تدني أسعار الخام إلى أقل مستوياتها في عدة سنوات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام في أحدث أسبوع، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.