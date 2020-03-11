أفاد موقع نسمة، أن مركب لمهاجرين غير شرعيين غرق فجر اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 ، قرب سواحل الهوارية بولاية نابل في تونس .

وحسب مصادر نسمة فإن المركب كان على متنه 18 شابا جزائريا وعبر من الجزائر إلى سواحل الهوارية نظرا لقوة التيار المائي.

وبعد إطلاق نداءات الاستغاثة تحولت وحدات جيش البحر والحرس البحري التونسي، إلى عين المكان وأمكن إلى حد الآن من انتشال ثلاث جثث وتحويلها إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل للتشريح وفق ما ذكره مراسل نسمة بالجهة .

وتتواصل في الأثناء عمليات البحث عن المفقودين الآخرين.