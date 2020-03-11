أصدرت محكمة سيدي امحمد حكمها في قضية كريم طابو، حيث ادانته بعام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة 50 ألف دينار.

وأدين كريم طابو بتهمة المساس بالوحدة الوطنية في حين تمت تبرئته من تهمة التحريض على العنف.

وسيغادر كريم طابو السجن بعد 15 يوما من الآن بعد استنفاد العقوبة، حيث تم توقيفه يوم 27 سبتمبر الفارط.

للإشارة كريم طابو أوقف يوم 11 مارس في مرحلة أولى، بتهمة المساس بمعنويات الجيش وتم الإفراج عنه يوم 26 مارس ليتم اعتقاله من جديد يوم 27 مارس ووجهت له تهما جديدة تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية.

وخلال محاكمته التي دامت أكثر من 15 ساعة الأسبوع الماضي رفض الأمين الوطني الأسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية كل التهم المنسوبة إليه وتأسس في حقه أكثر من 180 محاميا.

كما حضرت جموع غفيرة داخل وخارج القاعة كما كان عليه الشأن اليوم لسماع النطق بالحكم.